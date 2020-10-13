Москва, 13 октября 2020, 15:43 — REGNUM Российский массовый потребитель уже оценил удобство и комфорт доставки товаров на дом от продуктов питания до мебели и электроники, и поэтому все реже совершает походы в магазин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал новость о том, что в России становится все меньше торговых точек.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одна из причин уменьшения в РФ торговых точек может быть связана с деятельностью торговых сетей.
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