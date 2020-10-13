Самара, , 15:45 — REGNUM Свыше 50 служебных автомобилей будут предоставлены медицинским учреждениям Самары. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса.

Сообщается, что 51 служебный автомобиль муниципального образования будет предоставлен медучреждениям города. Этот транспорт позволит медработникам более оперативно выезжать по вызовам, количество которых растет.

По словам главы города Елены Лапушкиной, руководство понимает, что мобильность очень важна для медицинских работников, работа которых при наличии транспорта идет более эффективно. Они смогут охватить большее число пациентов.

Отмечается, что автомобили уже начали поступать в распоряжение городских больниц и поликлиник. Ранее сообщалось о том, что глава Самарской области принял решение о передаче своей личной автомашины LADA Vesta Sport врачам детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой.

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