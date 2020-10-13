Москва, , 15:44 — REGNUM Продление льготного ипотечного кредитования со ставкой в 6,5% не окажет существенного воздействия на экономику РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

Комментируя подготовленный Минфином РФ проект постановления правительства России, предусматривающий продление льготной ставки по ипотеке до конца 2021 года, экономист указал, что принятие подобной инициативы не окажет существенного влияния на макроэкономику страны, ведь доля ипотеки в общей массе выданный кредитов невелика.

«Какого-то глобального воздействия это не окажет», — сказал экономист.

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