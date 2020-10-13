Москва, 13 октября 2020, 15:32 — REGNUM Абсолютное большинство российских арендодателей не смогли справиться с жадностью и снижали арендные платежи максимум на 10−15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Игорь Строганов. Так он прокомментировал новость о том, что, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, в России с марта по июль закрылись почти 62% торговых точек, а в целом за три года их стало меньше почти на 30%.
Строганов пояснил, что малым и средним предприятиям тяжело выживать в современных условиях, если у них нет стабильной ниши и гарантированного сбыта. Крупные сети намного более стабильны.
А при отсутствии оборота, как пояснил Строганов, работать на аренду практически невозможно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса большинство предпринимателей не смогли получить государственную поддержку, так как многие виды экономической деятельности (ОКВЭД) не попали в «правительственный» список.
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