Москва, , 15:32 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о преференциях для судов, ходящих под российским флагом, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Правительство РФ наделяется полномочием по определению отдельных видов работ, которые могут осуществляться только с использованием плавающих под Государственным флагом РФ судов, построенных на территории Российской Федерации и соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

К этим видам работ могут относиться такие работы, как каботаж, разведка и разработка минеральных ресурсов морского дна и его недр, морские перевозки и хранение углеводородов, добытых на территории Российской Федерации или на территории, находящейся под юрисдикцией Российской Федерации, и некоторые другие виды работ.

Правительство РФ также получает право определять отдельные виды работ, осуществление которых возможно с использованием судов, построенных заграницей, но ходящих под флагом РФ.

Отдельно прописывается, что действие законопроекта не распространяется на правоотношения, возникшие до вступления в силу изменений, предусмотренных законопроектом.

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