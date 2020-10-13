Москва, 13 октября 2020, 15:30 — REGNUM Торговля России с Китаем продемонстрировала устойчивость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала новость о том, что с января по сентябрь 2020 года товарооборот между Россией и Китаем сократился на 2%.
Кроме того, как пояснила экономист, если сравнить со снижением объемов экспорта России в целом за шесть месяцев 2020 года, которое составило 23%, а импорта — 8%, то торговля с Китаем пострадала от последствий пандемии меньше, чем торговля с другими странами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Сергей Хестанов объяснил, как снижение товарооборота РФ и Китая скажется на российском ВВП.