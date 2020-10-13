Оренбург, , 15:32 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo открыл в Оренбурге новый автоцентр, оформленный в соответствии с современной концепцией Volvo Retail Experience. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что в этом городе это первый дилерский центр компании Volvo Car Russia. Общая площадь помещений автоцентра Volvo Car Оренбург составляет 1000 кв.м. Из них сервисная часть занимает 750 кв. м, а под размещение выставочных экземпляров авто выделено 380 кв.м. На площадях шоу-рума будет представлена вся линейка Volvo на российском рынке, а также фирменные аксессуары.

На данный момент дилерская сеть Volvo в России включает в себя 37 автоцентров в 22 городах. Такой охват позволил автокомпании реализовать в сентябре по всей стране 832 автомобиля.

Самой популярной моделью Volvo в России в прошлом месяце стал среднеразмерный кроссовер ХС60. Его приобрели 404 автолюбителя. Этот результат превосходит прошлогодний на 11%.

Ранее компания «Автомир Приморье» открыла во Владивостоке автоцентр Mitsubishi Motors. Он стал уже вторым официальным центром ГК «Автомир» в Приморском крае.

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