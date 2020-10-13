Москва, 13 октября 2020, 15:03 — REGNUM Снижение товарооборота между РФ и КНР внесет свой вклад в снижение российского ВВП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал новость о том, что товарооборот между Россией и Китаем за первые девять месяцев 2020 года упал на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, за первые девять месяцев текущего года российско-китайский товарооборот составил 78,843 млрд долларов.
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