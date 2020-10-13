Москва, , 15:00 — REGNUM В России ужесточат ответственность за незаконный вывоз лесоматериалов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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Согласно документу, опубликованному 13 октября на сайте правительства РФ, шпалы из древесины хвойных пород внесут в перечень стратегически важных товаров и ресурсов.

«Решение связано с тем, что недобросовестные экспортёры декларировали ценные лесоматериалы, в том числе брус, как шпалы. В отдельных случаях это позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке товара через границу», — поясняется в постановлении.

Так, теперь за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей будут наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усилить контроль за сохранностью лесного фонда, в том числе с 1 января 2022 года запретить вывоз необработанных лесоматериалов.

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