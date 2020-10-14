Москва, , 06:00 — REGNUM Успехи российской цифровизации могут позволить сократить сроки возврата НДС до одного месяца. Как может отозваться такой эксперимент и кого он коснется, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Флешка ФНС России © ИА Красная Весна

Федеральная налоговая служба, как сообщают СМИ, сократит время возврата НДС для тех налогоплательщиков, которые не прибегали к заявительному порядку возврата и относятся к группам низкого и среднего риска. Интересно, что хотя эта мера и выглядит как попытка уменьшить финансовое бремя, навалившееся на компании в период эпидемии, на самом деле в счастливцы попадут далеко не все.

Те, кто не смог избежать долгов, пеней или штрафов в эксперимент не годятся. Тем не менее, несмотря на отсутствующие признаки заботы этого эксперимента о злободневных проблемах, в его перспективах есть интересные возможности. Какова же может быть долгоиграющая польза в случае успеха испытаний, запускаемых ФНС?

Читайте статью Галины Смирновой «Новый эксперимент ФНС РФ: на что или на кого рассчитан?».