Москва, , 15:00 — REGNUM «Яндекс» 29 октября собирается провести годовое собрание акционеров. Об этом 13 октября сообщает компания.

Из материалов интернет-компании следует, что глава российского Сбербанка Герман Греф не будет переизбран в совет директоров «Яндекса». В то же время акционерам предложено переизбрать в совет директоров сооснователя и CEO «Яндекса» Аркадия Воложа и бывшего CTO компании Михаила Парахина.

При этом ранее стало известно, что после того, как «Сбер» и «Яндекс» перестали сотрудничать, Греф оставался членом совета директоров компании до собрания акционеров, где будет избираться новый состав совета.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября стало известно, что доля в 20% в капитале Первого канала больше не принадлежит банку ВТБ.