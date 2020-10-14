Москва, , 02:06 — REGNUM Эпидемия коронавируса, вызвав закрытие границ и остановку перевозок пассажиров и грузов, вызвала серьезные проблемы у авиакомпаний по всему миру. Как справляется с последствиями борьбы с эпидемией российский «Аэрофлот», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Бумажный самолётик Иван Шилов © ИА REGNUM

Чем крупнее компания и чем амбициознее были ее докризисные планы развития, тем больший ущерб был нанесен ей коронакризисом. Поэтому неудивительно, что потери российского «Аэрофлота» также оказались велики. Причем государственная помощь, выделенная авиакомпаниям в размере 23,4 млрд руб., хотя и пошла не менее чем на треть именно в помощь «Аэрофлоту», конечно не могла компенсировать все потери.

К этому стоит добавить, что и до кризиса у «Аэрофлота» уже имелись проблемы, связанные с неэффективным, по мнению части экспертов, управлением компанией. Так ли тяжело обстоит дело с управленческими решениями на самом деле и стоит ли принимать срочные меры по этому поводу гендиректору «Аэрофлота» Виталию Савельеву?

Читайте статью Галины Смирновой «Аэрофлоту не хватает денег: неэффективное управление или потребность».