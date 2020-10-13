Москва, , 14:53 — REGNUM Мир встал на путь деглобализации, и поэтому национальные государства начинают активно бороться за то, чтобы транснациональные корпорации оставляли больше налогов в тех странах, где ведется их операционная деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы ОЭСР, согласно которым в мире может разразиться еще одна глобальная торговая война — в этот раз из-за попыток ряда стран ввести налоги на доходы цифровых компаний.

«В целом мир встал на путь деглобализации, и проблема заключается не только в ожесточении национальной налоговой политики, — сказал Комолов. — Понятно, что национальные государства пытаются ухватить часть мирового пирога и заставить ТНК оставлять больше налогов в стране, где ведется операционная деятельность компании. ТНК этому всячески препятствуют и вводят механизмы трансфертного ценообразования, выводят активы в офшоры. Государства начинают бороться с офшорами. Но в целом вместе с нарастанием негативных последствий кризиса, связанного с пандемией, конечно, обострение борьбы между странами будет нарастать».

Как пояснил Комолов, общий смысл такой: капитализм идет по пути деглобализации тогда, когда снижается отдача от инвестирования капитала, когда прежний технологический уклад перестает давать такую отдачу, какую он давал на старте.

«Для того, чтобы преодолеть последствия деглобализации, нужно осуществить масштабные преобразования и найти новую технологию, которая станет новым двигателем прогресса», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко рассказала, что если странам не удастся договориться о едином подходе к налогообложению в условиях цифровой экономики на площадке Организации экономического сотрудничества и развития, то последствия будут крайне негативными.

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