Москва, 13 октября 2020, 14:53 — REGNUM Мир встал на путь деглобализации, и поэтому национальные государства начинают активно бороться за то, чтобы транснациональные корпорации оставляли больше налогов в тех странах, где ведется их операционная деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогнозы ОЭСР, согласно которым в мире может разразиться еще одна глобальная торговая война — в этот раз из-за попыток ряда стран ввести налоги на доходы цифровых компаний.
Как пояснил Комолов, общий смысл такой: капитализм идет по пути деглобализации тогда, когда снижается отдача от инвестирования капитала, когда прежний технологический уклад перестает давать такую отдачу, какую он давал на старте.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко рассказала, что если странам не удастся договориться о едином подходе к налогообложению в условиях цифровой экономики на площадке Организации экономического сотрудничества и развития, то последствия будут крайне негативными.
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