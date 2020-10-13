Ульяновск, , 14:40 — REGNUM В Ульяновской области продолжается уборка с полей технических культур, овощей и картофеля. Власти отмечают, что работа идёт «в штатном режиме», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным властей, на 12 октября собрано 21,5 тыс. тонн картофеля с 1,11 тыс. га площадей, что составляет 84% от плана. Урожай овощей превысил 31,3 тыс. тонн: в настоящее время убрано 1,06 тыс. га площадей, или 65% к плану.

Технические культуры убраны с площади 20 782 га (76,8% от плана), сахарная свёкла — с площади 7108 га (70,3%), валовой сбор составил 260,4 тыс. тонн. Работы на подсолнечнике завершены на 155,3 тыс. га (69,9% к плану), всего собрано более 215,2 тыс. тонн.

По словам вице-губернатора — министра АПК Михаила Семенкина, уборочная страда идёт «в штатном режиме», завершается жатва зерновых и зернобобовых культурах.

Отметим, что в Ульяновской области проводятся мероприятия по повышению эффективности плодородия своих земель. На 23 сентября в регионе произвестковано 8,6 тыс. га кислых почв и проведены гидромелиоративные мероприятия на площади 538 га, что соответственно на 30,3% и в пять раз больше, чем было в 2019 году. Также в регионе в рамках соглашения между Минсельхозом и пилотными КФХ ведётся работа по возделыванию перспективных районированных сортов зерновых и зернобобовых культур.