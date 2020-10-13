Москва, , 14:38 — REGNUM Правоохранительные органы и Центральный банк РФ должны принять меры для защиты граждан от банковских мошенников и в корне поменять систему добровольного страхования вкладов, которая является необоснованным обременением для клиентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Мы намерены направить запрос в Центральный банк, Генпрокуратуру и МВД с требованием представить предложения об усилении борьбы с мошенниками, а также о совершенствовании механизмов банковской защиты россиян и гарантий сохранности вкладов», — заявил Миронов.

Если для этого потребуются изменения в законодательстве, парламентарии готовы к самому серьезному обсуждению нужных людям инициатив.

Во многих банках есть механизм защиты сбережений клиентов от мошенников, но он действует на платной основе, указал Миронов.

«Складывается абсурдная ситуация. Банки вместо того, чтобы защищать сбережения граждан, за счет которых они в значительной степени и получают прибыль, фактически предлагают людям доплатить за то, чтобы эти сбережения не пропали. Разумеется, все эти страховые выплаты рассчитаны таким образом, чтобы банки остались в плюсе, а все дополнительные расходы ложились на плечи клиентов», — рассуждает он.