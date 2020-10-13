Сеул, , 14:43 — REGNUM В 2020 году в Южную Корею прибыли лишь 9,9% от изначально ожидавшегося количества иностранных рабочих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства труда.

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Предполагалось, что в текущем году в страну прибудут 56 тыс. иностранных рабочих с рабочей визой E-9. Однако, по состоянию на август 2020 года в страну прибыли лишь 5 590 рабочих.

Известно, что в сфере обрабатывающей промышленности из ожидавшихся 40,7 тыс. рабочих прибыли 4028 человек, в строительном секторе — 177 из 2300 человек, в сфере сельского хозяйства — 1131 из 6400 человек, в сфере рыболовства — 253 из 3000 человек.

В министерстве отмечают, что в связи с пандемией коронавируса последний иностранец с рабочей визой E-9 прибыл в Южную Корею 25 марта. Если данная ситуация сохранится в стране может наблюдаться нехватка рабочих рук и ухудшение положения предприятий малого и среднего бизнеса.