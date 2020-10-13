Подгорица, , 14:34 — REGNUM В сентябре 2020 года домохозяйства Черногории потребили 88 616 856 киловатт-часов электроэнергии, что на 8,9 процента меньше, чем потребление в августе 2020 года, или на четыре процента меньше, чем потребление в сентябре 2019 года, сообщает черногорская энергетическая компания.

Средний сентябрьский счет за электроэнергию для домохозяйств на уровне Черногории составляет 27,30 евро.

«Домохозяйства в Жабляке показали самое низкое среднее потребление — 18,36 евро, в то время как самое высокое среднее потребление в предыдущем месяце было в Подгорице, где домохозяйства потребляли в среднем 32,57 евро», — говорится в сообщении EPCG.