Москва, , 14:31 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было куплено 133 600 новых легковых машин, что на 9,4% больше показателя реализации авто прошлого года. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Отмечается, что в прошлом месяце рост рынка легковых машин произошёл за счёт сегмента российских марок. Так, продажи российских автомобилей выросли на 14,6%, до 30 277 единиц, в то время как реализация иномарок в отчетный период увеличилась всего на 8%, до 103 323 единиц.

Самой продаваемой автомобильной маркой в первый месяц осени стала Lada. Таких авто дилерам удалось реализовать в количестве 29 257 машин, что на 14,3% больше прошлогоднего результата продаж.

На втором месте разместилась модель KIA с результатом 19 467 проданных авто. Это на 9% больше, чем в сентябре прошлого года. Тройку лидеров замыкает марка Hyundai. Её российские автолюбители в сентябре текущего года приобрели в количестве 16 841 единицы (+21,4%).

Напомним, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, за первые восемь месяцев нынешнего года экспорт легковых автомобилей из РФ составил 40,4 тыс. экземпляров — на 45% меньше, чем год назад.

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