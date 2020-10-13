Махачкала, , 14:31 — REGNUM Власти Дагестана намерены полностью обеспечить школы в городах республики мясной продукцией местного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 октября в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона по итогам совещания по вопросам противодействия поставкам фальсифицированной продукции.

Глава ведомства Абзагир Гусейнов подчеркнул, что с прошлого года удалось добиться определенных результатов в организации поставок в социальные учреждения региона продукции, произведенной на территории Дагестана. Так, в сентябре этого года в школы крупных городов республики было отгружено 210 тонн мяса, 198 тонн из которых — местного производства.

«Раньше картина была иной: большая доля мясной продукции была завозной, из других регионов и даже стран. Естественно, для нашего региона это неприемлемо. Более того, оставшиеся 12 тонн, которые все еще завозятся извне, мы также намерены заместить нашим мясом», — сказал министр.

В то же время Гусейнов отметил, что ситуация с маслом, молоком, рыбой, куриными яйцами — противоположная: эти продукты поставляются в социальные организации Дагестана преимущественно из других регионов.

Министр пояснил, что при перевозке продуктов их стоимость автоматически возрастает, к тому же теряется их свежесть. В этой связи, по его словам, важно наладить поставки в соцучреждения именно дагестанской продукции. Он отметил, что в регионе в достаточном количестве производится не только мясо, но и молочные продукты, яйца, а ресурсы переработчиков позволяют нарастить мощности для обеспечения детских садов, школ, больниц республики.