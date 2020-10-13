Москва, , 13:53 — REGNUM В сентябре 2020 года в России продажи новых грузовых машин составили 6900 единиц — на 16% больше, чем год назад. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В общей сложности за прошлый месяц в РФ было реализовано 2817 грузовиков-иномарок. Таким образом, их продажи выросли за год на 3%. Что же касается грузовых автомобилей российского бренда, то их автолюбители приобрели в количестве 4083 экземпляров. Здесь рост продаж грузовиков составил 27% по сравнению с прошлым годом.

Всего за первые три квартала на авторынке России дилеры продали 49 652 грузовика. Это на 7,6% меньше, чем год назад, когда было реализовано 53 766 грузовых машин. В этот период продажи отечественной техники «просели» на 1,5%, до 29 2901 единицы. А вот продажи в сегменте иномарок снизились ещё сильнее — на 15,5% и составили 19 751 экземпляр.

Напомним, по итогам первых восьми месяцев текущего года в Россию из Китая было поставлено 2146 машин, что на 22% больше, чем год назад.

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