Уфа, , 13:47 — REGNUM 145 различных объектов общей стоимостью 1,4 млрд рублей планируют ввести в эксплуатацию для развития сельских территорий в текущем году в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на заседании оперативного штаба, которое в режиме видеоконференции провел министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, 12 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Радия Хабирова, в селах планируется построить свыше 20 тысяч кв. м жилья, при этом гражданам будет предоставлено 3,4 тысячи кв. м по договорам социального найма. Помимо этого, руководство региона намерено возвести 23 детских спортивных площадки, а также сети водо‑ и газоснабжения. Кроме этого, будут благоустроены 200 площадок для мусора.

Глава Башкирии подчеркнул, что общий объём финансирования региональных мероприятий в 2020—2022 годах составляет 5,16 млрд рублей, при этом 2,62 млрд рублей является федеральной поддержкой.

Он также отметил, что в регионе востребована сельская ипотека. По ней банки уже выдали 1,4 тысячи кредитов на общую сумму 2,78 млрд рублей.

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