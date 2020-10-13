Москва, , 13:33 — REGNUM Валютные интервенции инструмент краткосрочного действия. Он способен лишь на ограниченное время сдерживать сформировавшуюся рыночную тенденцию, поэтому в основном применяется в относительно простых ситуациях, лишь уменьшая «хвосты» валютных колебаний. Об этом 13 октября сообщил ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

По его словам, в распоряжении ЦБ есть гораздо более мощные инструменты денежно-кредитной политики, которые способны не только сдерживать, но и останавливать неблагоприятные тенденции валютного курса, даже в периоды настоящих финансовых штормов.

В первую очередь, отметил он, это процентная ставка, а во вторую предложение денег в экономике. Оба инструмента применяются лишь в крайнем случае, потому что воздействуют не только на валютный курс, но и на уровень экономической активности, это своего рода финансово-экономические стоп-кран.

Если Банк России будет вынужден применить эти инструменты, например резко повысив процентную ставку и одновременно «зажав ликвидность» (например через увеличение нормы резервирования для коммерческих банков), то, во-первых, это будет означать что ситуация на валютном рынке вот-вот могла выйти из-под контроля, а во-вторых экономику России будет ждать серьезный спад и достаточно долгое восстановление из-за более жестких монетарных условий, сказал он.

Согласно принятой в мире практике, добавил эксперт, Центральный банк страны вмешивается в курсообразование национальной валюты, когда ее чрезмерные скачки угрожают финансовой и макроэкономической стабильности. Скажем для российского рубля сейчас, это 80−85 к американскому доллару. Если курс пройдет эти значения начнутся «панические распродажи», которые могут спровоцировать экстремальные краткосрочные всплески курса до 95−100.

По его словам, в целом октябрь должен стать успешным для российской валюты. Несмотря на уже случившееся в последние две недели укрепление курса с 80 до 77 рублей за американский доллар, российская валюта еще имеет небольшой потенциал для роста до конца октября, с курсовым ориентиром 75,00−76,00.

На этом рост российской валюты вероятно и закончится, и ближе к середине ноября у рубля вновь начнутся проблемы, которые сначала вернут его к отметке 80,00 за американский доллар, а затем по мере усиления внешнего давления и роста волатильности на глобальных рынках отправят и к более низким значениям 85,00−90,00, считает он.