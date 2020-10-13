Москва, , 13:34 — REGNUM По итогам сентября 2020 года самыми продаваемыми в России автомобилями сегмента LCV (лёгкие коммерческие автомобили) стали машины Горьковского автозавода. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За прошлый месяц машин сегмента LCV марки ГАЗ приобрели 3960 российских покупателей. Это на 0,8% меньше, чем было куплено в сентябре прошлого года.

На втором месте по популярности в сегменте марка Ford. Автомобили этой компании в отчётный месяц приобрели 1627 покупателей, что на 62% больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает модель Lada. Их дилерам удалось реализовать в количестве 1119 единиц. Здесь наблюдается рост продаж на 206,6% по сравнению с прошлым годом.

На четвёртом и пятом местах топа самых продаваемых LCV разместились УАЗ (1106 ед.; 1085 ед.; +2%) и Volkswagen (342 ед.; — 35%) соответственно.

Напомним, в сентябре 2020 года в России было реализовано 9720 экземпляров лёгких коммерческих машин (сегмент LCV) — на 17,8% больше, чем в сентябре 2019 года.

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