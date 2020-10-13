Казань, , 13:58 — REGNUM Улучшить жилищные условия смогли 255 семей из Казани. Сегодня, 13 октября, новоселы получили ключи от квартир в доме, построенном за счет инвестиций Госжилфонда, по улице Юсупова в жилом районе «Салават Купере». В число обладателей новых квартир вошли 25 семей медиков и работников сферы здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Также новоселье в ближайшее время отметят учителя, воспитатели детских садов, сотрудники МВД, многодетные, дети-сироты и граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера. Возводили дом в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В здании 17 жилых этажей, три подъезда, общая площадь квартир составляет 15 тыс. кв. метров. Жилье сдают в чистовой отделке, оборудованное сантехникой, электроплитами, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

В текущем году Госжилфонд инвестирует в строительство на территории республики 130 домов на 4970 квартир общей площадью 273,6 тыс. кв. метров.

ИА REGNUM напоминает, за январь-август увеличили показатель ввода жилья восемь регионов ПФО. Так, максимальный рост введенных в эксплуатацию жилых домов наблюдается в Марий Эл — по сравнению с январем-августом прошлого года показатель увеличился на 18,7%, в Ульяновской области рост составил 16%, в Самарской области — 14%, в Пермском крае — 12,8%, в Татарии — 11,6%, в Башкирии — 11,2% в Нижегородской области — 8%, в Пензенской области — 7,9%.

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