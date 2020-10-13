Москва, , 13:22 — REGNUM В России на сегодняшний день реальная безработица в условиях пандемии достигла 12% от экономически активного населения. К к таким выводам пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Так, плюсом к 4,5 млн людей, оставшихся без занятости, о которых отчитывался Росстат, эксперты насчитали в 2020 году примерно 4,9 млн скрытых безработных.

Сергей Бодрунов, слова которого приводит газета « «Понятие «скрытая» безработица предполагает, что есть люди, которые работают, но не получают заработную плату — или получают, но с задержкой, заняты частично или неформально», — пояснил президент Вольного экономического общества Россиислова которого приводит газета « Ведомости ».По его словам, «скрытая» безработица сложно поддаётся статистическому измерению. Её масштабы позволяют оценить социологические телефонные и интернет-опросы, а также анкетирование населения.

Аналитики добавляют, что если учитывать в статистике ещё и тех, кого переводят на неполную занятость или отправляют в отпуск за свой счёт, безработица окажется гораздо выше 9,3 млн человек. По данным FinExpertiza, ещё 11 млн жителей России вообще не желают работать, в том числе учащиеся и домохозяйки.

«В результате из 92 млн россиян в активном возрасте (от 20 до 65 лет) трудятся только 70 млн», — подчёркивают эксперты.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что на сегодняшний день ситуация на рынке труда в России остаётся достаточно сложной. По его словам, число зарегистрированных безработных в центрах занятости за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 млн человек до 4,8 млн человек.

Так, если в начале пандемического периода уровень безработицы составлял 4,7%, то сейчас этот показатель достиг 6,4%. В абсолютном приросте число зарегистрированных безработных в стране увеличилось на 1,3 млн человек.