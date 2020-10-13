Уфа, , 13:22 — REGNUM До 30 млн рублей компенсируют инвесторам в Башкирии из регионального бюджета на строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для придорожного сервиса. Об этом сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в правительстве региона, 13 октября передает пресс-служба республиканского правительства.

По его словам, компенсация составит до половины стоимости затрат на возведение инфраструктуры этих объектов. Всего в Башкирии намерены создать до одной тысячи объектов. Уже разработаны типовые архитектурные решения, которые с одной стороны ускорят строительство (т.к. инвесторам не нужно будет разрабатывать свои решения), а с другой стороны подчеркнут национальный колорит для узнаваемости республики, отметил он.

Назаров добавил, что субсидию получат те инвесторы, которые намерены вложить в проект не менее 50 млн рублей, а для Зауралья и районов севера-востока республики — не менее 10 млн рублей.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустама Муратова, в республике нужно создать до одной тысячи новых объектов придорожного сервиса и до одной тысячи под реновацию, для улучшения качества, условий и внешнего вида объектов. При этом почти 5 млрд рублей составляет объем потенциальных инвестиций, которые уже находятся на рассмотрении.

Муратов подчеркнул, что в генеральном плане уже утверждены 135 земельных участков для возведения на них объектов придорожного сервиса. Эти участки будут предоставлять без проведения торгов, если на предприятии будут созданы более 25 рабочих мест.

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