Москва, , 13:12 — REGNUM По итогам сентября 2020 года Lada Granta заняла первое место по продажам на российском авторынке. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В прошлом месяце дилерам удалось реализовать в России 10 930 моделей Lada Granta, в то время, как год назад эта цифра равнялась 9842 экземплярам. Таким образом, за год прирост продаж составил 11%.

На втором месте по популярности в России Lada Vesta. Её в сентябре нынешнего года предпочли приобрести 9683 человека, что на 28% больше, чем год назад. В тот же период было продано 7457 единиц Hyundai Creta — на 28% больше прошлогоднего уровня продаж.

Всего же за первые три квартала текущего года продажи новых легковушек в РФ снизились на 10%, до 1 001 472 штук.

Напомним, в сентября 2020 года в России было приобретено 133 600 новых легковых автомобилей, что на 9,4% больше, чем год назад.

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