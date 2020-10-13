Чебоксары, , 13:10 — REGNUM В Чувашии сохраняется рост безналичных платежей. Растёт как количество операций, так и сумма, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка республики.

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По данным банка, в I полугодии 2020 года в Чувашии с использованием платежных карт совершено почти 99 млн операций по оплате товаров и услуг на общую сумму 45,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом числа транзакций выросло на 21%, а сумма — почти на 14%. За этот период в структуре безналичных платежей с 88% до 91% выросло число операций с использованием банковских карт.

Заместитель управляющего Национального банка Чувашии Алиса Александрова отмечает, что в условиях пандемии коронавируса росту операций способствовало развитие дистанционной торговли и растущая популярность системы быстрых платежей.

По данным банка, в Чувашии на начало июля насчитывалось более 2 млн банковских карт, для обслуживания которых установлено около 27 тыс. терминалов.

Отметим, что в республике реализуется проект «Безналичная Чувашия», в рамках которой все бюджетники получают зарплату безналичным способом. Также переводятся в безналичную форму платежи в ЖКХ, социальные выплаты, растёт популярность транспортных карт.