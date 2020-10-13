Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию в летний период насчитывалось 83,2 тысячи безработных граждан, а уровень общей безработицы составил 4,8%. Об этом говорится в материалах Нижегородстата.

По данным статистического ведомства, в региональное Управление по труду и занятости обратились за помощью в трудоустройстве 66,2 тысячи местных жителей. То есть уровень официальной безработицы составил чуть больше 3,5%.

В качестве официально безработных зарегистрированы 62 тысячи нижегородцев, из которых 56,2 тысячи человек назначено пособие по безработице.

Отмечается, что при содействии Управления по труду и занятости до начала сентября удалось найти работу 5 тысячам жителей Нижегородской области. При этом на одну заявленную вакансию претендовало 1,45 человека.