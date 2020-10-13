Москва, , 12:50 — REGNUM Инициативу о введении в России налога на бездетность следует рассматривать как попытку ее авторов заявить о себе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Государство ведет политику по искоренению материнства и детства. Системно. Начиная с пропаганды в медиа и заканчивая социально-экономической политикой, в результате которой ребенок становится билетом в бедность в один конец. А второй ребенок становится билетом в нищету для основной части населения России, — сказал Делягин. — И в этих условиях штрафовать за бездетность, то есть за то, что люди примеряются к политике государства и начинают ей соответствовать, это высшая форма лицемерия. Это ханжество и лицемерие».

Однако, как подчеркнул Делягин, эта инициатива вполне может стать действующей нормой.

«Потому что смысл ее заключается в том, чтобы содрать с людей дополнительные деньги. А наши одичалые чиновнички видят в этом смысл своего существования, — сказал экономист. — А на показателях рождаемости это никак не отразится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что так называемый налог на бездетность, с предложением о введении которого выступила общественная организация «Совет матерей», это в чистом виде способ психологического давления.

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