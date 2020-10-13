Никосия, , 12:31 — REGNUM Власти Кипра приостановят спорную программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции, заявил 13 октября официальный представитель правительства страны Кириакос Кусиос.

«На сегодняшнем экстренном заседании Совета министров министры финансов и внутренних дел выдвинули предложение отменить эту инвестиционную программу», — подчеркнул Кусиос.

«В качестве причины такого предложения были названы давние недостатки, а также злоупотребления положениями Кипрской инвестиционной программы», — добавил он.

По словам Кусиоса, официально решение вступит в силу с 1 ноября нынешнего года.

Напомним, в вышедшем 12 октября материале катарского агентства Al Jazeera журналисты пролили свет на стремление кипрских политиков самых высоких постов оказать помощь в получении преступникам гражданства островного государства. Благодаря этому у таких новых граждан Кипра появлялась возможность получить доступ на внутренний рынок ЕС, а также въезжать в страны блока без визы.