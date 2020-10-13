Кызыл, , 12:30 — REGNUM В магазинах Тувы цены на разные виды товаров с начала года выросли 3,1%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре Красноярскстата по итогам мониторинга цен в сентября 2020 года.

В ходе исследования специалисты, как отмечается, обошли более 3,5 тыс. торговых точек в регионах.

Так, в Туве наиболее сильно подорожали продукты питания (3,7% за девять месяцев). Рост цен на непродовольственные товары составил 2,5%, стоимость услуг — на 3,0%.

«По сравнению с августом текущего года цены по республике снизились на 0,1%. Продукты за месяц подешевели на 0,2%, непродовольственные товары увеличились в цене на 0,1%, стоимость услуг снизилась на 0,3%», — отметили в службе статистики.