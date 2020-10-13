Москва, 13 октября 2020, 12:30 — REGNUM Если странам не удастся договориться о едином подходе к налогообложению в условиях цифровой экономики на площадке Организации экономического сотрудничества и развития, то последствия будут крайне негативными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
Как пояснила Левашенко, по оценкам ОЭСР, глобальная торговая война, спровоцированная односторонними налогами на цифровые услуги во всем мире, и неспособность достичь соглашения могут сократить мировой ВВП более чем на 1% в год.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители компаний Amazon, Facebook, Google и других интернет-лидеров коллективно выступили в Вашингтоне против налогообложения цифровых компаний во Франции.
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