Москва, , 12:30 — REGNUM Если странам не удастся договориться о едином подходе к налогообложению в условиях цифровой экономики на площадке Организации экономического сотрудничества и развития, то последствия будут крайне негативными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

«Сегодня все страны тянут одеяло на себя, пытаясь придумать способы обложения налогом доходы цифровых компаний, — пояснила Левашенко. — Действующие международные правила налогообложения не учитывают специфику цифровой экономики. Юрисдикции вводят налоги в одностороннем порядке, ООН предлагает обновлять соглашения об избежании двойного налогообложения с развивающимися странами. Все эти неупорядоченные действия рано или поздно спровоцируют серьезные торговые споры».

Как пояснила Левашенко, по оценкам ОЭСР, глобальная торговая война, спровоцированная односторонними налогами на цифровые услуги во всем мире, и неспособность достичь соглашения могут сократить мировой ВВП более чем на 1% в год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители компаний Amazon, Facebook, Google и других интернет-лидеров коллективно выступили в Вашингтоне против налогообложения цифровых компаний во Франции.

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