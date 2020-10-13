Москва, , 12:32 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan запатентовал в России кроссовер X-Trail. Изображения автомобиля размещены на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Патентное изображение кроссовера X-Trail База Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

Стоит отметить, что патент на X-Trail в ФИПС еще не означает, что автомобиль будет продаваться в России. На данный момент Nissan официально подтвердил только сроки продаж кроссовера в США. Там он появится в конце октября текущего года.

На данный момент известны цены и комплектации новинки для американского рынка, где он будет продаваться под названием Nissan Rogue. Кроссовер предложат в четырёх комплектациях: S, SV, SL и Platinum. Базовой комплектация будет продаваться за 26 650 долларов (около 2,1 млн рублей), а топовая — за 36 830 долларов (около 2,9 млн рублей).

Для американского рынка модель будет комплектоваться 186-сильным мотором рабочим объёмом 2,5 л, который агрегатируется с вариатором CVT.

Ранее компания Nissan в России начала продажи модернизированной модели кроссовера Nissan Qashqai.

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