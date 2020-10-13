Москва, , 12:18 — REGNUM Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон об особенностях ведения единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Предусматривается, что в случае внесения изменений в ЕГРЮЛ в наименование юрлица регистрирующий орган самостоятельно (без участия юрлица) актуализирует в ЕГРЮЛ сведения о наименовании в составе сведений об иных юрлицах, где такое юрлицо является участником или лицом, имеющим право действовать без доверенности, или держателем реестра акционеров.

В случае, если юрлицо, в отношении которого в ЕГРЮЛ внесены сведения о его прекращении путем реорганизации в форме слияния или присоединения, является единственным учредителем (участником) другого юрлица либо в случае внесения в реестр сведений о прекращении юрлица путем реорганизации в форме преобразования, регистрирующий орган самостоятельно (без участия юрлиц) вносит в ЕГРЮЛ сведения о правопреемнике такого прекращенного юрлица.

Одновременно с трех до семи дней увеличивается срок, в течение которого юрлицо или индивидуальный предприниматель обязаны представить в регистрирующий орган документы об изменении сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ или, соответственно, в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.