Стокгольм, , 12:17 — REGNUM В 2019 году кредитная задолженность муниципального сектора Швеции увеличилась до 726 млрд крон (€70 млрд). Прежде всего, это объясняется ростом численности населения, из-за чего растут расходы на социальное обеспечение граждан. Об этом сообщила газета Fria Tider.

В последнем отчете Агентства муниципальных заимствований Kommuninvest говорится, что закредитованность муниципалитетов в стране продолжает расти.

Так, общий объем инвестиций в общественный сектор со стороны муниципальных властей в прошлом году составил 193 миллиарда крон (€18,5 млрд), что на 5% чем годом ранее.

Общая кредитная задолженность в муниципальном секторе выросла на 67 миллиардов крон (€6,4 млрд) — почти на 10%. Темпы прироста общей задолженности продолжают расти четвертый год подряд.