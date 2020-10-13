Москва, , 12:14 — REGNUM По итогам сентября 2020 года в России было реализовано 9720 экземпляров лёгких коммерческих машин (сегмент LCV) — на 17,8% больше, чем в сентябре 2019 года. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным журналистов, в отчетный месяц на российском рынке LCV было реализовано 3535 экземпляров машин иностранных брендов. Это более чем на четверть (25,8%) больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 2801 единицу. Что же касается лёгких коммерческих машин российского производства, то их продажи увеличились с 5442 до 6185 единиц. Здесь рост составил 13,7% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что продажи LCV за сентябрь в России существенно превысили августовский показатель и стали самыми большими за весь 2020 год. Всего же по результатам первых девяти месяцев текущего года объём рынка легких коммерческих автомобилей уменьшился на 8,2% по сравнению с прошлым годом и составил 66 906 единиц.

Напомним, на начало второго полугодия 2020 года в РФ были зарегистрированы 3 576 093 лёгкие коммерческие машины, из которых 1276 443 экземпляра — это автомобили иностранных марок.

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