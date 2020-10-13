Стокгольм, , 12:12 — REGNUM В настоящее время в самом южном муниципалитете Швеции Сконе работу не могут найти около 75 000 человек. Больше всего пострадали такие города, как Персторп и Мальмё, в котором уровень безработицы находится на отметке в 16%. Об этом сообщило местное издание Sydsvenskan.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды: власти вводят ограничения»

По данным журналистов газеты, сейчас в Мальмё ищут работу 27 300 человек. Это на 5200 человек больше, чем в прошлом году.

Таким образом, отмечают журналисты, Мальмё возглавляет список шведских городов с самым высоким уровнем безработицы. В Персторпе, расположенном в 60 километрах севернее Мальмё, безработица среди молодежи и вовсе составила 24,5%.

По данным издания, показатели безработицы на юге Швеции «находятся на том же высоком уровне, что и в городах Южной Европы, пострадавших от пандемии коронавируса».

Читайте развитие сюжета: В Стокгольме считают самоизоляцию эффективной мерой – DN