Стокгольм, , 13:05 — REGNUM За время пандемии коронавирусной инфекции в Швеции закрылись многие бизнесы — от промышленности до торговли. Однако шведы, в свою очередь, решили поддержать своих производителей пива и не дать им разорится. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Так, только в течение сентября более 80% всего проданного пива в стране, было произведено на шведских пивоварнях. Это следует из данных, предоставленных государственной монопольной компанией по продаже спиртных напитков Systembolaget.

«Это явный признак того, что мы ценим наше шведское пиво, но это также показывает, что шведы делают сознательный выбор и поддерживают шведскую пивоваренную промышленность», — заявила генеральный директор Swedish Breweries Анна-Карин Фондберг.

Сейчас по всей Швеции работают более 400 пивоварен.