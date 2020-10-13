Москва, , 11:52 — REGNUM Самой покупаемой маркой машины на вторичном авторынке России в сентябре 2020 года стала Lada. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За первый месяц осени авто бренда Lada было перепродано в РФ 126 555 раз, что на 15% больше, чем год назад, когда этот показатель составлял 110 110 единиц.

На втором месте по популярности среди подержанных машин авто марки KIA, чьи перепродажи в сентябре нынешнего года выросли на 42%, до 31 784 экземпляров. Тройку лидеров замыкает Toyota с результатом 31 302 перепроданных авто (+ 29,5%).

На четвёртом и пятом местах в данном рейтинге соответственно разместились Hyundai (27 032 ед.; +37,8%) и Volkswagen (23 979 ед.; +33,2%).

Напомним, в сентябре нынешнего года самым продаваемым автомобилем на вторичном рынке легковушек в РФ стал Ford Focus. Это авто за месяц приобрели 13 709 российских автолюбителей, что на 22,3% больше, чем год назад.

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