Москва, , 11:32 — REGNUM В сентябре 2020 года в России самым продаваемым автомобилем на вторичном рынке легковых авто стал Ford Focus. Об этом 13 октября сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный месяц подержанный Ford Focus приобрели 13 709 российских автолюбителей — на 22,3% больше, чем год назад.

На втором месте в топе разместилась модель Hyundai Solaris. Её на вторичном рынке предпочли приобрести 12 447 человек. Здесь наблюдается прирост продаж на 35,4%. Тройку лидеров замыкает модель KIA Rio — 12 191 экземпляр (+41,3%).

Также в пятерку модельного рейтинга вошли: Lada 2214 (12 112 ед.; +8,5%; 11 160 ед. авто) и Lada 2170 Priora (10 380 ед.; +15%).

Напомним, в сентябре 2020 года на российском вторичном рынке было перепродано 502 310 экземпляров автомобилей — на 25% больше, чем годом ранее.

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