Киев, , 11:14 — REGNUM Польская энергетическая компания PGNiG начнет разведку газа на Украине не ранее первой половины 2021 года, сообщил глава компании Ежи Квечинский.

«PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года», — говорится в сообщении компании, которое цитируют украинские СМИ.

Ранее, в феврале 2020 года, вице-президент совета директоров PGNiG Роберт Перковски сообщил, что PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области Украины в третьем квартале 2020 года.

Другой информации относительно этого проекта не сообщается.

Экс-министр экономики Украины, политический эксперт Виктор Суслов отмечает, что власти стоило бы дать более подробную информацию обществу о данном соглашении.

«Украинская власть, судя по всему, намерена передать часть украинских месторождений природного газа для дальнейшей разведки и налаживания добычи полякам. Естественно, с целью обеспечения этим газом потребностей Польши. Интерес Польши понятен, потому что газ украинской добычи намного дешевле российского», — отметил Суслов.

Эксперт подчеркивает, что пока Польша будет добывать газ во Львовской области, Украина продолжит закупки дорогого российского или «европейского» газа.

«Жаль, если так… Потому что, по оценкам, Украина могла бы полностью покрыть свои потребности в газе за счет газа украинской добычи на протяжении по крайней мере 40−50 лет», — подчеркивает бывший министр экономики страны.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в «Укргаздобыче» (дочерняя компания «Нафтогаза Украины») заявили об истощениипяти крупнейших газовых месторождений компании более чем на 80%.

В апреле этого года «Укргаздобыча» и румынская Expert Petroleum заключили контракт по интенсификации добычи газа на истощенных месторождениях на Украине сроком на 15 лет.