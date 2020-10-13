13 октября 2020 | Время чтения 2 мин

Игорь Галактионов, , 11:48 — REGNUM 12 октября, в понедельник, цены на нефть снижались на фоне завершения производственных сбоев в Норвегии, Ливии и Мексиканском заливе. Восстановление производства ослабило краткосрочную поддержку нефтяных цен, и фьючерсы на Brent отправились в район недельного минимума $41,4 за баррель. Краткосрочные риски по-прежнему смещены в сторону снижения в район $40, в то время как на более длинном горизонте перспективы достаточно туманные и взгляд скорее нейтральный.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Главным источником неопределенности остается пандемия COVID-19, из-за которой в отдельных странах вновь возобновляются ограничения на мобильность граждан и деятельность предприятий. Это чревато очередным снижением потребления жидкого топлива, что может повлиять на рыночный баланс и замедлить сокращение избыточных мировых запасов нефти. Reuters сообщает, что в Великобритании и Чехии на этой неделе были ужесточены ограничения для борьбы с болезнью, в то время как во Франции ситуация также ухудшается, и всё чаще звучат высказывания о необходимости соответствующих мер.

Однако в отличие от ситуации в марте-апреле, сейчас страны, отдельные предприятия и медицинские учреждения уже лучше подготовлены к эпидемии, и таких масштабных локдаунов, какие можно было наблюдать весной, не ожидается. Кроме того, участники сделки ОПЕК+ хорошо скоординировали свою деятельность и выражают готовность среагировать в случае необходимости.

Саммит OPEC Opec.org

Реакция, по сути, одна — углубить сокращение добычи, если потребление вновь будет падать. В настоящий момент нефтедобытчики сокращают в совокупности 7,7 млн б/с до конца 2020 г., после чего смягчают ограничения до 5,7 млн б/с. В СМИ всё больше начинают ходить слухи о том, что ОПЕК+ может отменить смягчение квот после декабря и сохранить действующий уровень на более длительный срок. Таким образом, по мере дальнейшего расширения эпидемии COVID-19 внимание участников рынка будет всё больше обращено на риторику ОПЕК+ и заявления отдельных министров стран-участниц.

Сегодня могут быть опубликованы ежемесячные отраслевые прогнозы по мировому рынку нефти от МЭА и ОПЕК. Оба отчета внимательно отслеживаются участниками рынка. В фокусе внимания могут быть прогнозы по росту спроса в 2020—2021 гг. и возможные заявления от министров ОПЕК по поводу сделки по сокращению добычи. В частности, интересен уровень исполнения сделки ОПЕК+ в сентябре, а также реализация дополнительных сокращений, объявленных в качестве компенсации за неполное исполнение квот в предыдущие месяцы. Рискнем предположить, что полностью дополнительные сокращения реализовали только ОАЭ, а Ирак вновь оказался в числе отстающих. Также вечером будет опубликован ежемесячный отчет по буровой активности в США от EIA.