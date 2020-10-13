Кострома, , 11:09 — REGNUM 15 муниципалитетов Костромской области лишились финансирования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год. Об этом сообщает администрация региона.

Детская площадка в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Чиновники из Волгореченска, Мантурово, Шарьи, Буйского, Кологривского, Костромского, Красносельского, Макарьевского, Межевского, Островского, Парфеньевского, Судиславского, Сусанинского и Шарьинского районов не сумели разработать проектно-сметную документацию в обозначенные сроки.

В итоге, средства на реализацию программы из федерального бюджета — 182,5 млн. рублей — перераспределят между оставшимися 26 муниципальными образованиями региона. Самые «продуманные» могут рассчитывать на дополнительные преференции.

«Самая главная задача муниципалитетов — начать работы в следующем году без затяжек. Для этого нужно своевременно готовить документацию. 26 из 41 муниципалитетов Костромской области представляли, что будут делать дальше. Суммы на каждое муниципальное образование выделят примерно одинаковые, но тем, кто представил долгосрочные планы, определят больше средств», — объяснили корреспонденту ИА REGNUM в администрации.

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» в Костромской области привели в порядок 105 дворов и 17 общественных территорий. На эти цели было направлено 271,3 млн рублей. Работы по ещё 13 дворам и 14 общественным пространствам находятся «в завершающей стадии исполнения». Общий объём финансирования области на 2021 год составляет 243,3 млн. рублей: 182,5 млн. из них выделены федеральным бюджетом, ещё 60,8 млн — средства региона.

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