Ярославль, 13 октября 2020, 11:05 — REGNUM Ярославская область планируют получить средства на реконструкцию аэродрома «Туношна» из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент транспорта региона объявил тендер на работы по актуализации проектно-сметной документации на реконструкцию искусственных покрытий аэродрома. Власти надеются начать работы через два года.
Как рассказали в департаменте транспорта, проект был разработан и получил положительное заключение в 2012—2013 годах. Сейчас появилась необходимость в актуализации проектно-сметной документации для последующего выполнения работ.
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