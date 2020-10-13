Ярославль, , 11:05 — REGNUM Ярославская область планируют получить средства на реконструкцию аэродрома «Туношна» из федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Самолет на взлетной полосе в «Туношне» Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент транспорта региона объявил тендер на работы по актуализации проектно-сметной документации на реконструкцию искусственных покрытий аэродрома. Власти надеются начать работы через два года.

«Реконструкция аэропорта Туношна в период 2022 — 2024 годов будет осуществляться на условиях софинансирования средств федерального и областного бюджетов, при этом уровень софинансирования мероприятия из федерального бюджета определяется в соответствии с действующим законодательством», — сообщил и.о. директора департамента транспорта области Анатолий Бойко.

Как рассказали в департаменте транспорта, проект был разработан и получил положительное заключение в 2012—2013 годах. Сейчас появилась необходимость в актуализации проектно-сметной документации для последующего выполнения работ.

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