Москва, , 10:51 — REGNUM Стоимость трёх моделей Infiniti в России выросла на 0,6 — 0,8%. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Подорожали все комплектации (кроме базовой) седана Q50 и кроссоверов QX50 и QX60. Они выросли в цене от 20 до 25 тыс. рублей. Что же касается кроссовера QX60, то он подорожал только в базовой версии на 50 тыс. рублей, что составляет 1,4% от начальной цены.

Таким образом, на данный момент седан Infiniti Q50 доступен в стартовой комплектации за 2 610 000 рублей. При этом топовая версия предлагается к продаже за 3 135 000 рублей.

Начальная версия модели QX50 по-прежнему стоит 3 210 000 рублей, а вот цена других версий варьируется от 3 390 000 до 4 520 000 рублей.

Кроссовер QX60 в стартовой версии ELEGANCE подорожал до 3 625 000 рублей. Стоимость остальных версий не изменилась.

Напомним, в конце сентября 2020 года компания Infiniti в России увеличила стоимость на базовую комплектацию седана Q50 на 20 000 рублей, до 2 590 000 рублей. Топовая версия (Sport) подорожала на 30 000 рублей, до 3 115 000 рублей.

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