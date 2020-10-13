Пермь, , 10:41 — REGNUM В Перми объявлены аукционы на долгосрочные контракты с перевозчиками по шести автобусным маршрутам, сообщает пресс-служба мэрии.

Заказчиком выступает департамент транспорта администрации города. Предполагается, что победители тендеров приступят к работе со 2 декабря 2019 года. Срок действия контрактов составит почти пять лет — до сентября 2025 года. Согласно условиям договора, перечисление платы за проезд будет происходить в муниципальный бюджет, а оплата работы перевозчика будет осуществляться за фактический пробег автобусов.

На всех маршрутах должны действовать автобусы большой вместимости. Для участия в конкурсе перевозчик должен иметь в своем автопарке автобусы с максимальным сроком эксплуатации не более 11 месяцев, минимальным экологическим классом не менее Евро-5, наличием низкопольных площадок для маломобильных категорий пассажиров. Определенные требования есть к салонам транспорта. Так, например, в автобусах должно быть электронное табло, система видеонаблюдения и навигационного контроля, а также аудиоинформирования. Салоны должны быть оснащены датчиками пассажиропотока и стационарными валидаторами. А к 1 июня 2021 года весь транспорт должен быть оборудован кондиционерами.

Заказчик при принятии решения будет учитывать не только предложенную перевозчиком цену контракта, но и квалификацию участника аукциона, в частности опыт, деловую репутацию, материальные ресурсы.

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