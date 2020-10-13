Тбилиси, , 10:41 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии снизился на 14,9%, до $8,1 млрд. Об этом говорится в опубликованном 13 октября отчете Национальной службы статистики (Грузстат) за девять месяцев 2020 года.

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь из Грузии в другие страны вывезли товары на сумму $2,4 млрд, что на 12,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Ввезли в Грузию за указанный период товары на $5,7 млрд, что на 15,9% меньше, чем годом ранее.

Отрицательное сальдо с января по сентябрь для Грузии составило $3,3 млрд, что составляет 40,8% от объема внешнеторгового оборота.

Стоит отметить, что, по статистическим данным, за период с января по август 2020 года объем внешнего товарооборота в Грузии составил $7 млрд, что было ниже показателя 2019 года на 16,7%.

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