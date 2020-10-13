Москва, , 10:37 — REGNUM Иск о банкротстве Якова Гембуха, чьи данные совпадают с данными бывшего председателя правления «Ум-Банка», арбитраж Москвы начнёт рассматривать 4 декабря 2020 года. Истцом выступает компания из Амурской области, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью. Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий. Инициатором банкротного дела фирмы «БИТ» был «Абсолют Банк».

Иск о банкротстве был подан 5 октября, а 12 октября судья Бубнова приняла его к производству.

Напомним, «Ум-Банк», созданный в апреле 1991 года, был лишён лицензии два года назад — в ноябре 2018 года. На тот момент банк, главой правления которого был Яков Гембух, занимал по размеру активов 293-е место в банковской системе РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл низкокачественные активы.

Единственным акционером банка числился уроженец Хабаровска Андрей Шляховой, который также был главой правления «Далькомбанка». Последний в 2012 году влился в состав «МТС-Банка».