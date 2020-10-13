Москва, , 10:24 — REGNUM Америка перестает быть абсолютным лидером мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.

«США перестают быть абсолютным лидером мировой торговли. Как лидер они были заинтересованы в доступе на рынки других стран. Сейчас прежде всего это процесс перехода лидерских позиций к Китаю. При этом технологическим лидером всё же остаются США. США больше ввозят, чем экспортируют. Поэтому они могут использовать протекционизм как инструмент давления и получения более выгодных условий участия в торговле и особенно продажи своих технологий», — сказал Данильцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Данильцев объяснил, что случится, если Всемирная торговая организация исчезнет.

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