Москва, 13 октября 2020, 10:24 — REGNUM Америка перестает быть абсолютным лидером мировой торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 октября заявил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Данильцев объяснил, что случится, если Всемирная торговая организация исчезнет.
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